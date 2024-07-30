|
|
|
«Гахария за Грузию» требует извинений от лидера «Лело» Мамуки Хазарадзе из-за порта Анаклия
30.07.2024 16:23
«Международный арбитражный суд положил конец спору вокруг порта Анаклия и дал всему свое имя! Мамука Хазарадзе проиграл спор, ему будет трудно, но ему придется это признать и придется извиниться», — заявил депутат парламента от партии «Гахария за Грузию» Бека Лилуашвили.
Парламентарий отмечает, что в течение последних четырех лет Хазарадзе «политизировал этот вопрос и подвергал беспочвенным нападкам, без какой-либо аргументации» экс-премьера Георгия Гахария.
«Мы увидели смоделированную реальность против нас и нашего политического лидера Георгия Гахария. Мы пережили абсолютно беспочвенные ложные обвинения. Мы никогда не отвечали на эти вопросы. Это было тогда, когда мы были той командой в правительстве, которая поддерживала строительство порта Анаклия и старалась изо всех сил реализовать этот проект.
Арбитражный суд поставил точку и все назвал своими именами – после этого решения Хазарадзе придется извиняться.
«Лело», как политической силе, мы всегда желали успеха и желаем успеха до сих пор», — заявила Бека Лилуашвили.
Напомним, что Международный арбитражный суд отклонил иск «Консорциума развития Анаклия» против правительства Грузии. Как говорится в заявлении консорциума, подробности, связанные с решением и процессом – конфиденциальны.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна