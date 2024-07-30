

«Гахария за Грузию» требует извинений от лидера «Лело» Мамуки Хазарадзе из-за порта Анаклия

30.07.2024 16:23





«Международный арбитражный суд положил конец спору вокруг порта Анаклия и дал всему свое имя! Мамука Хазарадзе проиграл спор, ему будет трудно, но ему придется это признать и придется извиниться», — заявил депутат парламента от партии «Гахария за Грузию» Бека Лилуашвили.



Парламентарий отмечает, что в течение последних четырех лет Хазарадзе «политизировал этот вопрос и подвергал беспочвенным нападкам, без какой-либо аргументации» экс-премьера Георгия Гахария.



«Мы увидели смоделированную реальность против нас и нашего политического лидера Георгия Гахария. Мы пережили абсолютно беспочвенные ложные обвинения. Мы никогда не отвечали на эти вопросы. Это было тогда, когда мы были той командой в правительстве, которая поддерживала строительство порта Анаклия и старалась изо всех сил реализовать этот проект.



Арбитражный суд поставил точку и все назвал своими именами – после этого решения Хазарадзе придется извиняться.

«Лело», как политической силе, мы всегда желали успеха и желаем успеха до сих пор», — заявила Бека Лилуашвили.



Напомним, что Международный арбитражный суд отклонил иск «Консорциума развития Анаклия» против правительства Грузии. Как говорится в заявлении консорциума, подробности, связанные с решением и процессом – конфиденциальны.







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