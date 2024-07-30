

Посол Германии о приостановке процесса вступления Грузии в ЕС

30.07.2024 19:22





Посол Германии в Грузии Петер Фишер сделал комментарии по поводу приостановки процесса вступления Грузии в ЕС.



"Европейский Совет, т.е. 27 глав государств и правительств, принявших решение о расширении Европейского Союза, решили 27 июня приостановить процесс вступления Грузии в ЕС из-за политики грузинского правительства. Процесс присоединения Грузии к Евросоюзу приостановлен. Это политика ЕС. И это очень печально, ведь все могло быть совсем иначе. Мы продвигаемся вперед очень быстро, хотим двигаться вперед, но скорость и качество процесса адаптации находится в руках кандидата.



Что касается Германии, мы также пересмотрим наши отношения с Грузией. Как вы знаете, у нас очень разнообразные и глубокие отношения. Вместе с Соединенными Штатами Америки мы являемся одним из крупнейших доноров развития в Грузии. Мы приняли решение пока не брать на себя новых обязательств перед Грузией, и поэтому новых финансовых одобрений для Грузии со стороны Германии на данный момент нет. Бундесвер также отменил участие в учениях «Достойный партнёр». Мы также отменили крупнейший форум в сфере права, который проходил в Тбилиси в прошлом году и должен был пройти в Берлине этим летом. Мы также рассматриваем дальнейшие меры.



Короче говоря: процесс вступления в ЕС приостановлен. Это очень грустно. Мы должны быть в гораздо лучшем положении, мы должны двигаться вперед, и я обращаюсь к нашим грузинским друзьям: мы хотим, чтобы вы вступили в Европейский Союз. Но вы знаете процесс. Вы должны соответствовать нашим стандартам, и если вы этого не сделаете, вы не сможете присоединиться. Поэтому граждане Грузии и наши грузинские друзья должны задуматься, важен ли Европейский Союз для них, их детей и внуков. Если вы хотите в ЕС, вам придется вернуться к нашему курсу" - говорится в комментарии посла Германии.





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