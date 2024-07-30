

В Сенате США обсудят ситуацию в Грузии

30.07.2024 19:45





Ситуация в Грузии и грузино-американские отношения будут обсуждаться 30 июля в Сенате США на заседании комиссии по международным отношениям. Обсуждение начнется в 22:30 по тбилисскому времени.



Как заявляют оппоненты властей, обсуждение вопроса Грузии США является посланием гражданам Грузии о том, что партнеры остаются на стороне грузинского народа.



«Для США Грузия — принципиально важное и ценное государство, которое они не собираются отдавать олигарху Бидзине Иванишвили, они собираются постоянно говорить гражданам Грузии, что они будут рядом с нами, что они не одиноки, остается только активно бороться за установление соответствующего результата на выборах, что подразумевает смену власти», — заявил представитель «Лело» Ираклий Купрадзе.



По словам лидера «Единства» и председателя «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе дискуссия в Сенате показывает, какие выгоды может получить Грузия от партнерства с США.



«Американские и европейские лидеры видят волю грузинского народа, они поддерживают нас, и эта дискуссия, в первую очередь, посвящена грузинскому народу, тому, что вокруг есть много чего хорошего, что мы можем принести в Грузию вместе с Америкой и как мешает этому ориентированная на конфронтацию «Мечта»», — сказал Вашадзе.



Кроме того, сегодня будет подчеркнуто, что заявления «Грузинской мечты» о том, что отношения с партнерами будут в ближайшее время урегулированы, не соответствует действительности, уверен лидера «Единства» Петре Цискаришвили:



«Основное содержание и цель, которую преследуют Конгресс и Сенат – объяснить грузинскому народу и дать нам понять, что когда «Грузинская мечта» говорит о партнерстве с Западом, вступлении в Евросоюз в 2030 году, то это все ложь. Ситуация такова – пока они в правительстве, никакого прогресса нет и не будет ни в плане углубления партнерских отношений с Америкой, ни в плане европейской интеграции», — заявил Петре Цискаришвили.





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