

Папуашвили: Иран не является соучастником России в войне против Украины

30.07.2024 20:01





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили считает, что Иран не является соучастником России в войне против Украины.



Премьер-министр Ираклий Кобахидзе вместе с правительственной делегацией недавно во второй раз прибыл в Тегеран. Ираклий Кобахидзе был среди немногих лидеров, присутствовавших на церемонии похорон президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси в прошлом месяце. На этот раз премьер-министр Грузии вместе с министром экономики Леваном Давиташвили присутствует на церемонии инаугурации нового президента Масуда Пезешкиана в Иране.



30 июля на брифинге в офисе «Грузинской мечты» Шалве Папуашвили задали вопрос, не создает ли какие-либо проблемы установление тесных связей со страной, являющейся соучастником войны.



«Иран не является соучастником какой-либо войны, по крайней мере, этой. Я не знаю, откуда вы это взяли. Что касается наших отношений с Ираном, то у нас с Ираном есть историко-дипломатические отношения, которые основаны как на уважении, так и на культурных связях между народами, а также выражают отношение нашего народа к процессам, которые могут происходить в виде той же инаугурации», — ответил Папуашвили.



Председателя парламента Грузии также спросили, есть ли у него информация о поставках в Россию со стороны Ирана беспилотников «Шахед», но на этот вопрос он не ответил. При этом Папуашвили указал, что вопросов к Тбилиси по поводу участия в инаугурации нет, и об этом говорит только грузинская оппозиция.



«Нам не нужны чьи-либо указания о том, как вести себя по-соседски и как сохранить островок мира в этом геополитически сложном регионе», — заявил Папуашвили.



Иран поддерживает Россию в войне в Украине не только на дипломатическом уровне, он регулярно поставляет РФ дроны-камикадзе, в основном «Шахед-131» и «Шахед-136», с помощью которых российские военные практически ежедневно атакуют украинскую инфраструктуру, в том числе гражданские объекты. Тегеран голосует против резолюций ООН, осуждающих агрессию России в Украине.



Европейский Союз ввел санкции против Ирана за поддержку России в военной агрессии против Украины.



В автокатастрофах за полгода погибло 179 человек. Больше всего аварий произошло в Тбилиси и Аджарии





В 2024 году, по данным за прошедшее полугодие, в автокатастрофе в Грузии погибло 179 человек, из них 25 — в результате автокатастрофы в Аджарии.



За тот же период в автокатастрофах в Грузии пострадали 3356 человек — такова статистика МВД Грузии об автокатастрофах в Грузии в первом и втором квартале 2024 года.



По данным региональной статистики, больше всего аварий произошло в Тбилиси, Аджарии и регионе Имерети.



Статистика приведена по итогам общего количества дорожно-транспортных происшествий, расследованных в соответствии с Уголовным кодексом Грузии.





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