

В целях исполнения закона об иноагентах приказом министра юстиции создан Департамент финансового декларирования

30.07.2024 23:54





Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе 29 июля опубликовал приказ, согласно которому при Национальном агентстве Публичного реестра будет создан Департамент финансового декларирования и ему будут предоставлены полномочия по обеспечению исполнения принятого в мае закона об «иностранных агентах». На брифинге 30 июля министр отметил, что неправительственные организации смогут зарегистрироваться в соответствии с законом с 1 августа.



Приказ



Согласно приказу министра, который вступит в силу немедленно, с 1 августа будет создан Департамент финансового декларирования, структурными подразделениями которого являются: Служба регистрации и Служба мониторинга деклараций.



Согласно приказу, в Положение о Национальном агентстве Публичного реестра добавлена статья 273: «Задачи ведомства заключаются в ведении реестра организаций, проводящих интересы иностранной силы, в порядке, установленном законом, и обеспечивать публичность, а также оказывать поддержку уполномоченному министерством лицу в деятельности, предусмотренной Законом Грузии «О прозрачности иностранного влияния».



В число основных функций департамента входит:



- ведение реестра организаций, проводящих интересы иностранной силы и обеспечение его публичности;

поддержка уполномоченного Министерством лица в деятельности, предусмотренной Законом Грузии «О прозрачности иностранного влияния»;



- подготовка отчета о деятельности с установленной периодичностью и предоставление уполномоченным лицам.



Брифинг министра юстиции



Министр Рати Брегадзе сообщил, что с 1 августа неправительственные организации получат возможность зарегистрироваться в качестве организаций, проводящих иностранные интересы. Если они этого не сделают, как заявляют многие неправительственные организации, им придется заплатить штраф в размере 25 тысяч лари и зарегистрироваться принудительно. Однако, несмотря на вопросы журналистов о том, как будет осуществляться принудительная регистрация, министр не прояснил этот вопрос и заявил, что общественность это увидит.



На вопрос журналиста телекомпании «Формула» о том, будет ли происходить «вхождение в офисы» организаций, которые не зарегистрируются в реестре проводников иностранного влияния, Брегадзе ответил: «вы хотите ввести общественность в заблуждение, что кто-то собирается входить в масках. Вот как вы хотите представить это. Подобных мероприятий (не запланировано)… Прошли те времена, когда люди в масках приходили на телеканалы и устраивали погромы людей в прямом эфире. Все это осталось в прошлом, больше этого не повторится, потому что на выборах, в том числе, основателю вашего телевидения (Давиду Кезерашвили) не будет предоставлена возможность прийти к власти… Что касается процедур, то тем, кто будет соблюдать требования законодательства, придется предоставить только и только информацию о том, от кого они получили конкретные суммы и на что они были потрачены. Больше ничего спрашивать не будут. Вот это правда».



Мобилизация властей



Председатель Парламента Шалва Папуашвили провел сегодня брифинг, на котором коснулся этого вопроса наряду с другими вопросами. Папуашвили заявил: «мы получили информацию о том, что некоторые доноры заверяют неправительственные организации, чтобы они не регистрировались в реестре прозрачности. Также идут консультации о том, как обойти этот закон и какие способы и махинации найти, чтобы не зарегистрироваться и при этом получить грант. Среди них проводятся консультации и дают советы о том, как зарегистрироваться за рубежом, что уже совершенно смешно и выходит за рамки всякой серьезности».



Он отметил, что идея регистрации за рубежом ухудшает ситуацию, поскольку эти организации «непосредственно станут иностранной силой». Папуашвили добавил: «Министерство юстиции создало соответствующий департамент, и теперь настала очередь неправительственных организаций и СМИ, чтобы зарегистрировались в реестре. В конечном итоге результатом реестра будет то, что у граждан Грузии будет возможность иметь один сайт, куда мы сможем зайти и узнать о любой организации, которая финансируется из-за границы, от кого она финансируется и на что это тратится… Если зарубежные страны хотят помочь нам и нашему народу, мы это приветствуем и благодарим всех. Пусть делают это добро публично и говорят людям, на что тратятся деньги. Поэтому я призываю всех зарегистрироваться».



До этого в офисе правящей партии прошел специальный брифинг, посвященный исследованию, проведенному «Грузинской мечтой». Исследование выявило недостатки в прозрачности организаций гражданского общества в части публикации информации, связанной с финансированием, полученным из иностранных источников.





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