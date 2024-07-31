

Сенатор Джин Шахин: Правительство Грузии предприняло шаги, подрывающие амбиции по вступлению в ЕС

31.07.2024 11:06





«Меня очень беспокоит Грузия, ее откат, принятие закона об иностранных агентах, который является отражением российского закона. Они сделали это, несмотря на противодействие грузинского народа», - заявила сенатор-демократ Джин Шахин на слушаниях в Сенате США.



Сенатор Шахин говорит о важности того, чтобы Вашингтон был «четок» в том, что «существует двухпартийное противодействие тому, что происходит в Грузии», и она надеется, что «правительство Грузии понимает, что это двухпартийный вопрос».



По словам сенатора, у Конгресса это хорошо получается.



Джин Шахин считает, что правительство Соединенных Штатов должно использовать полномочия для введения «финансовых санкций против тех, кто несет ответственность за коррупцию и действия, которые привели к нынешней ситуации там [в Грузии]».



Сенатор Джин Шахин, которая вела заседание, сказала о Грузии и в своей вступительной речи.



В частности, по словам Шахин, она хотела бы услышать от американских дипломатов, как Вашингтон может лучше помочь странам-аспирантам, в том числе «духу демократии» в такой стране, как Грузия, где, как она отметила, правительство «подорвало амбиции страны по вступлению в Европейский союз, несмотря на огромные стремления ее народа – стать членом ЕС».



Среди шагов, предпринятых Россией против своих соседей, сенатор-демократ Бен Кардин сказал об оккупации Россией грузинских территорий и заявил, что в 2008 году этому уделялось недостаточно внимания и на это не было должного ответа, передает грузинская редакция «Голоса Америки».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





