

Госдеп: США будут следить за исполнением закона «О прозрачности иностранного влияния»

31.07.2024 11:07





Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США заявляет, что США будут внимательно следить за исполнением закона «О прозрачности иностранного влияния» в Грузии.



Отвечая накануне на вопрос журналиста, заместитель пресс-спикера дипломатического ведомства Ведант Патель заявил, что Америка по-прежнему обеспокоена принятием этого закона, который схож регуляцией, действующей в России.



«Наше послание остается прежним: опасения, которые у нас были по поводу этого закона, по-прежнему очень реальны и очень серьезны. Честно говоря, этот закон выглядит как [закон] прямо списанный с кремлевского учебника по правилам игры, и мишенью которого являются гуманитарные организации, НПО, правозащитники, журналисты. Мы действительно будем внимательно следить за этим. Но других новостей на данном этапе у меня нет», - заявил Патель, комментарий которого распространяет грузинская редакция «Голоса Америки».



По информации издания, так заместитель пресс-спикера Госдепартамента ответил на вопрос относительно заявления министра юстиции Грузии Рати Брегадзе.



По заявлению Рати Брегадзе, с 1 августа организации, подпадающие под предусмотренные законом критерии, могут делать заявки. По его словам, нарушение закона «О прозрачности иностранного влияния» предполагает штраф в размере 25 тысяч лари.





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