

Генсек «Лело»: Арбитраж не удовлетворил иск ни правительства Грузии, ни консорциума Анаклии

31.07.2024 11:23





Генеральный секретарь «Лело» Ираклий Купрадзе заявляет, что арбитраж не удовлетворил иск ни правительства Грузии, ни консорциума Анаклии.



По его словам, международный арбитраж обсуждал только условия, предусмотренные правовым контрактом, а не политические факторы и политический контекст, которые помешали строительству порта Анаклия.



«Международный арбитраж вынес решение, согласно которому он не удовлетворил иск консорциума Анаклии, но также не удовлетворил встречный иск, поданный «Грузинской мечтой». Порт Анаклия провалила Россия. Россия, задание которой выполнял Бидзина Иванишвили, и это данность, которая лишила граждан Грузии возможности развития и создания рабочих мест.



Главным контекстом провала проекта Анаклии стало именно политическое преследование, начатое по высосанной из пальца причине против соучредителей консорциума Анаклии.



Международный арбитраж обсуждал, к сожалению, только условия, предусмотренные правовым контрактом, и не обсуждал политические факторы и политический контекст, которые помешали строительству порта Анаклия. Единственные расходы, которые существуют из этого решения, это расходы на услуги арбитража, которые также принадлежат консорциуму Анаклии, и, предположительно, эти расходы были бы возложены в том числе на представительство «Грузинской мечты»», - заявляет Ираклий Купрадзе.





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