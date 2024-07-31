

Ситуация в Грузии обсуждалась во время прошедших в комитете Сената США

31.07.2024 11:37





CША рассматривают новые санкции в отношении грузинских чиновников и политиков, об этом заявил замгоссекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.



Ситуация в Грузии обсуждалась во время прошедших в комитете Сената США по международным отношениям слушаний о будущем Европы.



О’Брайен выделил три основных вопроса: парламентские выборы в октябре, закон «об иноагентах» и приход китайских инвесторов в проект строительство глубоководного порта в Анаклиа.



«Правительству Грузии должно быть ясно, что есть обратный путь. Свободные и справедливые выборы должны пройти без насилия против гражданского общества. Закон [«об иноагентах»] может быть приведен в соответствие с законодательством ЕС, а не с российским законодательством. И не дать Китаю построить глубоководный порт в Анаклии. Эти шаги действительно важны сегодня для Грузии», — сказал О’Брайен.



Выступившая на слушаниях сенатор-демократ Джин Шахин отметила, что недавними шагами грузинских властей обеспокоены в Вашингтоне и демократы, и республиканцы.



Шахин заявила, что правительство Соединенных Штатов должно использовать свои полномочия для введения «финансовых санкций против тех, кто несет ответственность за коррупцию и действия, которые привели к нынешней ситуации в Грузии».



В правящей партии Грузии утверждают, что США неверно и несправедливо оценивают ситуацию в стране, говоря об откате от демократии. В правительстве прямо говорят, что рассчитывают на победу Дональда Трампа на выборах США, после которых, по мнению «Грузинской мечты», «все изменится».



Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что США нужно у себя провести деолигархизацию, чтобы покончить с влиянием «партии глобальной войны».



В «Грузинской мечте» приписывают к «партии глобальной войны» критиков как внутри, так и за пределами страны. По утверждению правящей партии, эти силы противостоят им, желая устроить в стране революцию и вовлечь в войну против России. Предстоящие в октябре парламентские выборы в партии объявили референдумом по вопросу «мир или война», в противовес оппозиции, которая позиционирует выборы, как выбор «Европа или Россия».



В ЕС и США заявления о «партии глобальной войны» называют фейком.



Пентагон отменил грузино-американские военные учения «Достойный партнер 2024», а Госдеп объявил о пересмотре отношений с Грузией и введении визовых санкций для до 30 грузинских чиновников и силовиков, и членов их семей. Евросоюз сообщил о заморозке процесса вступления Грузии в сообщество и приостановке выделения 30 млн евро Минобороны страны.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





