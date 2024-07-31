

Даушвили: Трагедия не в поездке в Иран, а в объявлении друзей страны врагами

31.07.2024 12:25





То, что мы увидели, было тяжело видеть, но я не удивился! – Это тот Ираклий Кобахидзе, который называет США врагом и обвиняет в желании открыть второй фронт в Грузии, - так депутат партии «За Грузию» Михаил Даушвили отреагировал на присутствие премьер-министра Грузии на церемонии инаугурации президента Ирана, где были слышны возгласы «Смерть Америке», «Смерть Израилю».



По мнению Даушвили, трагедия не в поездке в Иран, а в объявлении друзей страны врагами.



«Ираклий Кобахидзе объявил врагами наших самых близких друзей, которые являются одними из главных защитников нашего суверенитета. Объявляются врагами такие страны! То, что мы увидели, было тяжело видеть, но я не удивился.



Сейчас нам больше всего нужно оставаться рядом с нашими западными друзьями и поддерживать с ними тесные отношения. Нам нужно сбалансировать интересы, а не то, что сегодня делает «Грузинская мечта», которая отделяет нас от всех настоящих друзей.



«Мечта» не может обеспечить стабильность - она ​​ведет страну к международной изоляции, что является прямой угрозой нашему суверенитету», - заявил Михаил Даушвили.





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