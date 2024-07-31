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Барамидзе: Правительство Грузии выбирает Россию, Иран, Китай, «Хезболлу»
31.07.2024 12:26
«Вместо того, чтобы правительство Грузии думало о присоединении к цивилизованному миру, НАТО и Евросоюзу, оно сознательно выбирает Россию, Иран, Китай, «Хезболлу» и ведет страну в трясину», — заявил политический секретарь «Единого национального движения» Георгий Барамидзе, комментируя прошедшие в Сенате США слушания по ситуации Грузии.
«К сожалению, сегодня в Грузии есть правительство, которое отказывается от членства Грузии в НАТО и Евросоюзе и сознательно выбирает путь отношений с Россией, Ираном, Коммунистической партией Китая и «Хезболлой» вместо того, чтобы способствовать прогрессу Грузии в цивилизованном мире, противостоять бедности, безработице и попытаться остановить волну бесконечной эмиграции.
Это правительство толкает Грузию к пропасти, которую называют русским болотом, поэтому смена этого правительства 26 октября — единственный способ спасти Грузию и вернуться на путь вступления в НАТО и Евросоюз», — заявил Георгий Барамидзе.
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