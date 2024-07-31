

Кобахидзе: Иран является очень важным государством в регионе

31.07.2024 12:26





«Подобные спекуляции постыдны», — так премьер-министр Ираклий Кобахидзе прокомментировал заявления оппонентов, раскритиковавших его за участие в инаугурации нового президента Ирана.



«Я присутствовал на инаугурации президента Ирана. Иран является очень важным государством в регионе. Учитывая это, на инаугурацию пришли практически все государства региона. На этой инаугурации присутствовал личный представитель Жозефа Борреля, личного представителя Генерального секретаря ООН.



Что касается самой области, то регион был представлен на самом высоком уровне. Там были в том числе премьер-министры Азербайджана и Армении», — заявил Кобахидзе.



На заявления оппозиции о том, что подобный визит был неприемлемым для премьера Грузии Кобахидзе ответил.



«Как мне сказали, Ломджария лично было поручено «поднять» эту тему, однако особых успехов она пока не имеет. Хозяева Ломджария сделали заказ, хотя я хочу вам сказать, что есть, например, Ломджарии и в Армении, но армянские Ломджарии не поднимали этот вопрос в Армении. Такие спекуляции постыдны», — сказал Кобахидзе.



Как сообщает агентство Reuters, на церемонии инаугурации президента Ирана были слышны крики «смерть Америке» и «смерть Израилю».





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