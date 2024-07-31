

Кобахидзе: Мы готовы к перегрузке грузино-американских отношений, главное увидеть встречные шаги

31.07.2024 12:27





«Мы готовы от начала и до конца к перезагрузке грузино-американских отношений», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Как отметил глава правительства, за последние три-четыре года в грузино-американских отношениях многое ухудшилось.



«Что касается грузино-американских отношений, то мы находимся в режиме ожидания. Мы полностью готовы к перезагрузке отношений. Как вы знаете, за последние три-четыре года многое в этих отношениях ухудшилось. Соответственно, отношения необходимо перезагрузить. Мы к этому абсолютно готовы и главное – увидеть встречные шаги. Как только будут предприняты соответствующие шаги, в этих отношениях произойдут изменения. Мы находимся в режиме ожидания», — заявил Ираклий Кобахидзе.





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