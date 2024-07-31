Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: Мы готовы к перегрузке грузино-американских отношений, главное увидеть встречные шаги


31.07.2024   12:27


«Мы готовы от начала и до конца к перезагрузке грузино-американских отношений», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Как отметил глава правительства, за последние три-четыре года в грузино-американских отношениях многое ухудшилось.

«Что касается грузино-американских отношений, то мы находимся в режиме ожидания. Мы полностью готовы к перезагрузке отношений. Как вы знаете, за последние три-четыре года многое в этих отношениях ухудшилось. Соответственно, отношения необходимо перезагрузить. Мы к этому абсолютно готовы и главное – увидеть встречные шаги. Как только будут предприняты соответствующие шаги, в этих отношениях произойдут изменения. Мы находимся в режиме ожидания», — заявил Ираклий Кобахидзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна