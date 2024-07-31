

Кобахидзе: На инаугурации президента Ирана регион был представлен на самом высоком уровне.

31.07.2024 12:47





Такие спекуляции позорны, - так премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ответил на вопрос журналистов о том, не было ли неловко присутствовать на инаугурации нового президента Ирана, который принес присягу под возгласы «смерть Америке и Израилю».



Как отметил премьер-министр, на инаугурации президента Ирана регион был представлен на самом высоком уровне.



«Я присутствовал на инаугурации президента Ирана. Иран является очень важным государством в регионе. Именно с учетом этого, на инаугурации присутствовали все государства региона без исключения. На этой инаугурации присутствовал личный представитель Жозепа Борреля, личный представитель генерального секретаря ООН, то есть состав там был представительный.



Что касается самого региона, то он был представлен на самом высоком уровне. Там были, в том числе премьер-министры Азербайджана и Армении. Регион был представлен полностью», - заявил Кобахидзе.



На вопрос, не создает ли это ему неловкость, Кобахидзе ответил журналисту: «Вы же понимаете, что это простая спекуляция».



«Это настолько позорная спекуляция, что я не знаю, что вам ответить. Что касается этой темы, то, как мне сказали, Ломджария лично было поручено «поднять» данную тему, однако особых успехов это не возымело. Хозяева поручили Ломджария, однако я хочу вам сказать, что Ломджария есть, к примеру, и в Армении, но армянские Ломджария не поднимали этот вопрос в Армении. Почему? Потому что им не было поручено то, что поручили грузинским Ломджария. Такие спекуляции позорны», - заявил Кобахидзе.



Для справки, по сообщению Reuters, на церемонии инаугурации президента Ирана были слышны возгласы «Смерть Америке» и «Смерть Израилю».





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