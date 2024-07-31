

Гегелия: В условиях этого правительства вместо США и Европы мы получим Иран и Китай

31.07.2024 12:47





«Это декларация ценностей, правительство «Мечты» видит Грузию вместе с Ираном, Китаем и Россией», — так член «Лело» Григол Гегелия оценивает визит премьер-министра в Иран, где глава грузинского правительства присутствовал на инаугурации президента Ирана.



После официального мероприятия в сети распространилась фотография, на которой Ираклий Кобахидзе стоит рядом с лидером ХАМАС.



«Сегодня, конечно, Кобахидзе выступает как близкий друг Ирана, близкий друг террористических группировок, и, конечно, это ценностное заявление относительно того, что правительство «Грузинской мечты» видит Грузию и грузинский народ вместе с Ираном, Китаем и Россией, но не с Западом.



Поэтому это прямое политическое заявление относительно того, что в условиях этого правительства вместо Америки и Европы мы получим Иран и Китай», — говорит Григол Гегелия.



Источник: СОВА

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