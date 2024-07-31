|
|
|
Гегелия: В условиях этого правительства вместо США и Европы мы получим Иран и Китай
31.07.2024 12:47
«Это декларация ценностей, правительство «Мечты» видит Грузию вместе с Ираном, Китаем и Россией», — так член «Лело» Григол Гегелия оценивает визит премьер-министра в Иран, где глава грузинского правительства присутствовал на инаугурации президента Ирана.
После официального мероприятия в сети распространилась фотография, на которой Ираклий Кобахидзе стоит рядом с лидером ХАМАС.
«Сегодня, конечно, Кобахидзе выступает как близкий друг Ирана, близкий друг террористических группировок, и, конечно, это ценностное заявление относительно того, что правительство «Грузинской мечты» видит Грузию и грузинский народ вместе с Ираном, Китаем и Россией, но не с Западом.
Поэтому это прямое политическое заявление относительно того, что в условиях этого правительства вместо Америки и Европы мы получим Иран и Китай», — говорит Григол Гегелия.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна