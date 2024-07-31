

Дания полностью пересмотрит вопрос помощи Грузии, остановит ряд активностей и поддержку новых программ

31.07.2024 12:47





В ответ на вопрос независимого депутата Парламента Грузии Теоны Акубардия Посольство Дании в Грузии заявило, что Дания приступила к «полному пересмотру» помощи и поддержки властей Грузии, и в процессе этого пересмотра «Дания приостановит ряд активностей, запланированных с властью Грузии, а также поддержку новых программ». Вопрос Теоны Акубардия касался сотрудничества Дании и Грузии в сфере обороны и безопасности, в частности финансовой помощи и других ресурсов, предоставляемых Данией Министерству обороны Грузии.



В посольстве поясняют, что этот шаг был вызван решением Совета ЕС в июне рассмотреть вопрос о приостановке прямой финансовой помощи властям Грузии, включая помощь в рамках Европейского фонд мира. На Саммите Совета Евросоюза лидеры Евросоюза решили приостановить процесс присоединения Грузии к объединению. Посол Евросоюза в Грузии Павел Херчински заявил, что решения Евросоюза являются результатом принятия Грузией закона об иностранных агентах и ​​недавних антидемократических шагов властей Грузии.



В письме Посольства Дании отмечается, что в 2023 году Дания и Грузия начали четырехлетнее военное сотрудничество с общим бюджетом около 71,5 миллиона датских крон (около 10 360 000 долларов США). В рамках программы были запланированы тренинги, семинары, конференции и другие мероприятия. В письме не уточняется, какие виды помощи и поддержки будут приостановлены или какие проекты больше не будут реализовываться.



В конце письма Дания призывает власти Грузии «вернуться на евроатлантический путь и следовать программе реформ ЕС», поскольку это «основа прочных двусторонних связей» между двумя странами.





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