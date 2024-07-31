

Кобахидзе: Власть делает все для популяризации паралимпийского спорта

31.07.2024 13:36





«За золотую медаль нашим олимпийцам установлена премия в миллион лари, за серебряную – полмиллиона, за бронзовую – 250 тысяч лари. Конечно, точно такие же премии будут установлены и для Паралимпийских игр», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время своего выступления на церемонии проводов параспортсменов на Паралимпийские игры 2024 года в Париже.



Глава правительства отметил, что власть делает все для популяризации паралимпийского спорта и пожелал успехов параспортсменам на соревнованиях в Париже.



«Вы знаете, что власть очень многое делает для помощи грузинскому спорту в целом, в том числе паралимпийскому. До 2012 года у нас было всего три спортсмена в двух видах спорта, паралимпийские виды спорта постепенно развиваются, и сегодня Паралимпийский комитет объединяет 350 спортсменов, выступающих в 15 видах спорта. Результатом этого является то, что сегодня на Паралимпийских играх в Париже мы имеем такой ​​показатель – 14 параспортсменов будут представлены в шести видах спорта, что является рекордным показателем.



Хочу еще раз пожелать вам удачи. Наши взгляды будут прикованы к вам от начала и до конца, и я уверен, что вы вернетесь в Тбилиси победителями», — заявил премьер-министр.





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