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Сенатор США: Шаги Грузии могут оказаться контрпродуктивными


31.07.2024   13:36


«Действия правительства Грузии в отношении российского законодательства, а также пророссийская политика страны вызывают большую обеспокоенность в США», — заявляет американский сенатор Питер Рикеттс.

Политик призывает население Грузии проанализировать то, какой ущерб правительство наносит жизненно важной для Грузии западной перспективе страны.

«Мы очень обеспокоены действиями Грузии в отношении закона о прозрачности и ее подходом к России, а не к Европейскому Союзу. Что касается США, то более актуальный вопрос заключается в том, что Грузия будет делать со своим стремлением присоединиться к Европе. Грузия предпочитает союз с Европой, который предлагает больше мира и процветания через торговлю.

Шаги, которые сейчас предпринимает Грузия, могут оказаться контрпродуктивными. Мы выразили обеспокоенность действиями грузинских властей.

Я бы рекомендовал народу Грузии задуматься, не наносят ли действия правительства вред установлению более тесных отношений с Европой и достижению большего экономического процветания, что должно быть их главной заботой», — сказал Рикеттс.


Источник: СОВА
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