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Кобахидзе ответил на критику за участие в инаугурации президента Ирана.
31.07.2024 13:37
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «постыдными спекуляциями» критику за его участие в инаугурации нового президента Ирана.
«Иран является очень важным государством в регионе. Учитывая это, на инаугурацию прибыли практически все государства региона. На инаугурации присутствовал личный представитель Жозефа Борреля, личный представитель Генерального секретаря ООН.
… Наш регион был представлен на самом высоком уровне. Там были в том числе премьер-министры Азербайджана и Армении», — заявил Кобахидзе.
По сообщению Reuters, на церемонии были слышны выкрики «смерть Америке» и «смерть Израилю».
СМИ тем временем распространили фотографию с инаугурации, где Кобахидзе стоит в одной группе с Исмаилом Хания, лидером ХАМАС — признанному террористической организацией, в частности, в Евросоюзе, Великобритании и США.
Группировка ХАМАС сегодня заявила, что Хания был убит израильским ударом по его резиденции в Тегеране после того, как он принял участие в инаугурации нового президента Ирана.
По сообщениям иранских источников, в церемонии приняли участие высокопоставленные гости более чем из 80 стран. Большинство западных государств не поздравили Пезешкиана с победой на выборах и не присутствовали на церемонии инаугурации, отмечает DW.
Кроме Хамас, на церемонии присутствовали лидеры «Исламского джихада», а также высокопоставленные представители поддерживаемого Тегераном движения хуситов в Йемене и ливанской «Хезболлы».
Кобахидзе эти сообщения пока не комментировал.
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