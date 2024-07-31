

Барамидзе: Власти Грузии сами отказываются от вступления в НАТО и ЕС, и ведут страну к пропасти

31.07.2024 13:38





Вместо того, чтобы думать о вступлении в НАТО и ЕС, власть сознательно выбирает Россию, Иран, Китай, «Хезболлу» и ведет страну в болото. Мы должны все это изменить 26 октября, - заявил политический секретарь «Единого национального движения» Георгий Барамидзе в связи с обсуждением вопроса Грузии в Сенате США.



По его словам, власти Грузии сами отказываются от вступления в НАТО и ЕС, и ведут страну к пропасти.



«К сожалению, сегодня в Грузии власть, которая отказывается от членства Грузии в НАТО и ЕС и сознательно выбирает путь отношений с Россией, Ираном, Коммунистической партией Китая и «Хезболлой», вместо того, чтобы вместе с цивилизованным миром способствовать прогрессу Грузии, преодолению бедности, безработицы и остановке бесконечной волны эмиграции, эта власть толкает Грузию к пропасти, называемую российским болотом. Поэтому смена этой власти 26 октября – единственный способ спасти Грузию и вернуться на путь вступления в НАТО и Евросоюз», - заявил Георгий Барамидзе.





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