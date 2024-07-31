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Ионатамишвили: Мы заставили прозвучать государственный гимн Грузии более чем в 30 странах мира и я верю, что следующим будет Париж
31.07.2024 13:38
«На фоне огромной конкуренции, мы смогли и имеем исторический результат — мы впервые получили лицензии в шести видах спорта и будем соревноваться в Париже с 14 параспортсменами», — заявил председатель Паралимпийского комитета Грузии Рати Ионатамишвили во время выступления на церемонии приведения к присяге и проводах грузинских паралимпийцев на Паралимпийские игры.
Как отметил председатель Паралимпийского комитета, у параатлетов двойная миссия – бороться за более высокие спортивные результаты и изменить мир к лучшему.
По его словам, Паралимпийские игры – лучшая платформа для перемен и параспортсмены обязательно воспользуются этим шансом.
«Очевидно, что паралимпийское движение в стране не может развиваться без сильной и последовательной поддержки государства, и я рад, что государство с каждым годом все больше заботится о развитии параспортсменов, создавая для них достойные условия тренировок, ценя их труд и обеспечивая их беспрепятственное и регулярное участие в международных турнирах самого высокого уровня.
Поддержка Паралимпийского движения – лучшая инвестиция в построение инклюзивного общества. Сегодня грузинские олимпийцы защищают честь нашей страны в Париже, а вскоре их эстафету примут паралимпийцы. Мы заставили прозвучать государственный гимн Грузии более чем в 30 странах мира, и я верю, что следующим будет Париж», — заявил Рати Ионатамишвили.
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