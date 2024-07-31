

Манджгаладзе: Кобахидзе был в Иране вместе с лидерами ХАМАС и «Хезболлы» – Это серьезный позор для Грузии

31.07.2024 14:37





Кобахидзе был в Иране вместе с лидерами ХАМАС и «Хезболлы». Это серьезный позор для Грузии и мы должны вовремя избавиться от этого позорного режима, - заявил один из лидеров «Единства», депутат от «Стратегии» Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.



По его словам, «мы должны выбрать, залогом развития Грузии являются «Хезболла», ХАМАС, Иран и Венесуэла, или Америка и Европа».



«С течением времени «Грузинская мечта» все больше портит отношения с нашими американскими и европейскими партнерами. Они выбрали неправильных друзей. Кобахидзе находился в Иране вместе с лидерами ХАМАС и «Хезболлы». Это очень тяжело для имиджа Грузии. Это приводит к еще большей изоляции и бедности в Грузии, и мы единством должны сменить власть 26 октября. В этом выход. Партнеры не могут сделать то, что должны сделать мы. Сейчас главное – единство грузинского народа в деле смены режима», - заявил Манджгаладзе.





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