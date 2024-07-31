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Кобахидзе: Любой, кто не подчинится закону "О прозрачности", будет оштрафован на 25 000 лари
31.07.2024 14:38
«Закон «О прозрачности» предусматривает очень мягкие меры. Единственная мера — штраф в 25 тысяч лари», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос о регистрации неправительственных организаций в соответствии с законом «О прозрачности иностранного влияния».
По словам главы правительства, оснований для спекуляций здесь нет, поскольку, кроме штрафа, ни одна организация не подвергнется никакому другому риску.
«Ничего такого, выпишут штраф и все. Вы знаете, что законом предусмотрены очень мягкие меры. Единственная мера – штраф в размере 25 000 лари, вот и все. Никаких других рисков ни одной организации не создастся. Те, кто будет действовать недобросовестно и не подчинится закону, будут оштрафованы на 25 тысяч лари. Соответственно, здесь нет никаких оснований для каких-либо спекуляций», — сказал Кобахидзе.
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