

Конгресмены призывают Белый дом ввести санкции против Иванишвили и его окружения

31.07.2024 14:48





Члены Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия) при Конгрессе США призывают администрацию Байдена ввести санкции против Бидзины Иванишвили, который стал особым объектом критики за отход от европейского пути и все более авторитарное управление страной.



В совместном письме конгрессменов от демократов и республиканцев также упоминается, что сеть мошеннических колл-центров поддерживает систему «Грузинской мечты».



В письме, адресованном госсекретарю США Энтони Блинкену, звучат требования введения финансовых санкций в отношении Иванишвили и его ближайшего окружения, чтобы отреагировать на «ключевые очаги коррупции и вредоносного влияния» на страну.



Авторы письма — республиканец Джо Уилсон, председатель комитета; демократ Стив Коэн; Республиканец Ричард Хадсон, а также республиканец Марк Виз.



«Мы считаем, что эти санкции полностью соответствуют нашему законопроекту — MEGOBARI акт», — написали конгрессмены в письме.



Законопроект, известный как MEGOBARI акт и автором которого является конгрессмен-республиканец Джо Уилсон, был принят Комитетом по иностранным делам Палаты представителей в начале этого месяца при полной двухпартийной поддержке. Он предусматривает введение санкций в отношении политических лидеров и членов правительства «Грузинской мечты», а также введение ограничений для представителей деловых кругов и сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности. Ожидается, что рассмотрение и задействование законопроекта, а также принятие новых законодательных мер возобновятся с сентября.



«Эти меры укрепят демократические процессы, защиту прав человека и верховенство закона в Грузии и еще раз подчеркнут, что США твердо поддерживают евроатлантическую интеграцию Грузии, противостоят влиянию авторитарных режимов, и особенно России», — написали конгрессмены.



Администрация Байдена ввела визовые ограничения для конкретных лиц в Грузии, которые «несут ответственность или способствуют подрыву грузинской демократии», визовые ограничения также распространялись на членов семей лиц, подвергшихся санкциям.



Как заявляет двухпартийная группа конгрессменов, «темп и серьезность событий указывают на то, что дополнительные меры приемлемы и неотложны для защиты населения Грузии».



Лексика конгрессменов в отношении лидеров «Грузинской мечты» звучит весьма остро.



«Должно стать ясным, что основные носители коррупции и вредоносного влияния внутри страны, независимо или в союзе с другими антизападными силами, не должны иметь возможности свободно вести охоту на грузинский народ и не должны целенаправленно нападать на демократию», — пишут конгрессмены.



В письме конгрессменов также упоминаются «мошеннические колл-центры», которые действуют по всему миру и, по их словам, являются источником «черных денег, поддерживающих систему «Грузинской мечты».



«Мы считаем, что Госдепартамент в сотрудничестве с правоохранительными органами США и дружественных стран должен срочно, быстро и немедленно принять системные меры против сети аналогичных колл-центров в международном масштабе для пресечения их деятельности», — говорится в письме.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





