

У США есть «очень серьезные», «очень реальные» опасения по поводу закона об иноагентах

31.07.2024 14:50





Отвечая на вопрос о реализации закона об иностранных агентах в Грузии 30 июля, заместитель пресс-спикера Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что «опасения, которые у нас были по поводу этого закона, остаются очень реальными и очень серьезными».



«Честно говоря, этот закон выглядит так, будто он взят из руководства кремлевских правил игры, мишенью которого являются гуманитарные организации, неправительственных организации, правозащитники, журналисты. За этим мы обязательно будем внимательно следить. Но на данном этапе у меня нет других новостей», – сказал Патель.



29 июля министр юстиции Рати Брегадзе опубликовал приказ, согласно которому при Национальном агентстве публичного реестра будет создан Департамент финансового декларирования, которому будут предоставлены полномочия по обеспечению соблюдения закона об иностранных агентах, принятого в мае. Министр отметил, что неправительственные организации смогут зарегистрироваться в соответствии с законом с 1 августа. Если они этого не сделают, как заявляют многие неправительственные организации, им придется заплатить штраф в размере 25 тысяч лари и зарегистрироваться принудительно.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





