

Мезвришвили: Оживление развалившегося «Нацдвижения» только лишь в интересах «Мечты

31.07.2024 15:21





Оживление развалившегося «Нацдвижения» только лишь в интересах «Мечты», чтобы пугать общественность иллюзорным возвращением «Нацдвижения», - заявила заместитель председателя партии «За Грузию» Натия Мезвришвили на брифинге в партийном офисе.



Вместе с тем, как пояснила Мезвришвили, у «Мечты» и «Национального движения» есть общие коррупционные интересы».



По ее же словам, реализация схемы колл-центров была бы невозможна без поддержки «Грузинской мечты».



«Письмо конгрессменов подтверждает то, о чем мы говорили уже давно – «Мечта» и «Нацдвижение» имеют общие коррупционные интересы, и оживление развалившегося «Нацдвижения» только лишь в интересах «Мечты», чтобы пугать общественность иллюзорным возвращением «Нацдвижения».



Сегодня конгрессмены уже призывают администрацию США начать борьбу с колл-центрами, заявляя, что заработанные таким образом черные деньги идут на поддержку «Мечты».



Сегодня стало еще яснее, почему «Мечта» отказалась от расследования схемы колл-центров. Выборы 26 октября 2024 года — это выборы, призванные победить коррупцию, черные деньги в политике и олигархов. Мы уверены, что общественность проголосует за ту политическую силу, у которой нет олигархов и которая не финансируется коррупцией. Мы победим за Грузию, свободную от олигархов и коррупции», - заявила Мезвришвили.





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