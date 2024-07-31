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Мезвришвили: Оживление развалившегося «Нацдвижения» только лишь в интересах «Мечты
31.07.2024 15:21
Оживление развалившегося «Нацдвижения» только лишь в интересах «Мечты», чтобы пугать общественность иллюзорным возвращением «Нацдвижения», - заявила заместитель председателя партии «За Грузию» Натия Мезвришвили на брифинге в партийном офисе.
Вместе с тем, как пояснила Мезвришвили, у «Мечты» и «Национального движения» есть общие коррупционные интересы».
По ее же словам, реализация схемы колл-центров была бы невозможна без поддержки «Грузинской мечты».
«Письмо конгрессменов подтверждает то, о чем мы говорили уже давно – «Мечта» и «Нацдвижение» имеют общие коррупционные интересы, и оживление развалившегося «Нацдвижения» только лишь в интересах «Мечты», чтобы пугать общественность иллюзорным возвращением «Нацдвижения».
Сегодня конгрессмены уже призывают администрацию США начать борьбу с колл-центрами, заявляя, что заработанные таким образом черные деньги идут на поддержку «Мечты».
Сегодня стало еще яснее, почему «Мечта» отказалась от расследования схемы колл-центров. Выборы 26 октября 2024 года — это выборы, призванные победить коррупцию, черные деньги в политике и олигархов. Мы уверены, что общественность проголосует за ту политическую силу, у которой нет олигархов и которая не финансируется коррупцией. Мы победим за Грузию, свободную от олигархов и коррупции», - заявила Мезвришвили.
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