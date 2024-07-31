

Бокучава: Когда важнейший стратегический партнер Грузии рассматривает вопрос о санкциях против Иванишвили, он отправляет эмиссаров в Китай и Иран

31.07.2024 15:34





Когда важнейший стратегический партнер Грузии рассматривает вопрос о санкциях против Иванишвили, сам Иванишвили отправляет эмиссаров в Китай и Иран, а также, по нашей информации, по закрытым каналам, в Российскую Федерацию. Это попытка тотальной международной изоляции Грузии и угроза навсегда потерять евроатлантическое будущее, - заявила на брифинге председатель «Национального движения» Тина Бокучава.



По ее словам, власть Иванишвили сделала чуждыми традиционных партнеров Грузии и заменила их террористическими организациями и автократическими государствами.



«Власть Иванишвили сделала чуждыми традиционных партнеров Грузии и заменила их террористическими организациями и автократическими государствами, такими как Россия, Иран и Китай. Это попытка тотальной международной изоляции Грузии и угроза потери ее евроатлантического будущего навсегда. Единственная возможность избежать этого – выборы 26 октября, когда грузинский народ сможет своим евроатлантическим выбором вернуть нашу страна на путь евроатлантического развития, и чтобы друзьями Грузии снова стали Соединенные Штаты Америки, страны Евросоюза, а не автократические государства, такие как Иран, Китай и Российская Федерация», - заявила Тина Бокучава.





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