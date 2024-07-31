

Председатель «Нацдвижения»: «Мечта» заменила США и ЕС террористическими организациями

31.07.2024 16:32





«Попытка тотальной международной изоляции Грузии», — так комментирует визит премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Иран председатель «Национального движения» Тина Бокучава. Оппозиционер подчеркивает, что происходит подобное на фоне ухудшения отношений с западными партнерами:



«Вчера в Сенате США прошли очень важные слушания, на которых заместитель госсекретаря США Джим О’Брайен подтвердил, что США планируют финансовые санкции против Бидзины Иванишвили и его окружения. О’Брайен провел параллель с глобальным «актом Магнитского», на основании которого санкционирован режим Путина, и пояснил, что Иванишвили и его окружение будут подвергнуты санкциям за коррупцию и права человека, которые саботируют евроатлантический выбор нашей страны, что официально заморозило процесс европейской интеграции страны.



Сенатор Шахин еще раз подчеркнул, что нынешнюю политику США в отношении правительства Иванишвили поддерживают обе партии: как конгрессмены-республиканцы и сенаторы, поддерживающие Дональда Трампа, так и конгрессмены и сенаторы-демократы.



Когда самый важный стратегический партнер Грузии рассматривает вопрос о санкциях против Иванишвили, сам Иванишвили отправляет своих эмиссаров в Китай и Иран, а также, насколько нам известно, по закрытым каналам, также в Российскую Федерацию.



Когда в Сенате (США) Иран, Китай и Россия вместе с Северной Кореей упоминаются как акторы оси зла, Иванишвили называет именно этих акторов главными партнёрами, а не Соединённые Штаты Америки и Европу. Об этом свидетельствует недавний визит Ираклия Кобахидзе, когда он присутствовал на инаугурации нового президента Ирана, где были слышны крики: «Смерть Америке», «Смерть Израилю» и где был представлен сам Кобахидзе вместе с лидером террористической группировки ХАМАС…



Правительство Иванишвили оттолкнуло традиционных партнеров и друзей Грузии – Америку и Европу, и заменило их террористическими организациями и автократическими государствами, такими как Россия, Иран и Китай. Это попытка тотальной международной изоляции Грузии и угроза потери ее евроатлантического будущего навсегда, единственный способ избежать этого — выборы 26 октября, когда грузинский народ сможет по собственному евроатлантическому выбору вернуть нашу страну на путь евроатлантического развития», — заявила Тина Бокучава.



Источник: SOVA

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