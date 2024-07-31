

С 1-го сентября мотоциклы и мопеды смогут передвигаться по автобусной линии

31.07.2024 17:16





Правительство муниципалитета разработало и представит на утверждение сакребуло соответствующее постановление, которое определяет условия передвижения мотоциклов или мопедов по автобусным полосам (бас-лайнам), — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.



По его словам, данное изменение вступит в силу с 1-го сентября текущего года.



«Парламент Грузии внес изменения в соответствующие законы и разрешил передвижение мотоциклов или мопедов по автобусной полосе. С учетом законодательных изменений, муниципалитет уже разработал и внесет на утверждение сакребуло соответствующее постановление, определяющее движение мотоциклов или мопедов по автобусным полосам.



Мы хотим, чтобы это правило было задействовано с первого сентября этого года, чтобы мопеды и мотоциклы имели возможность передвигаться по автобусной полосе», — заявил Каха Каладзе.



Согласно постановлению, разработанному муниципалитетом, передвижение мотоциклов и/или мопедов будет разрешено по автобусной полосе, где установлен соответствующий дорожный знак и/или горизонтальная разметка, в любое время дня и ночи, однако, в то же время, на автобусной полосе будет запрещена посадка/высадка пассажиров. Изменение вступит в силу в случае, если указанное исключение будет допущено представительным органом муниципалитета.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





