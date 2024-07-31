

Лидер ЕНД: Очень важно, чтобы выборы отразили свободную волю грузинского народа

31.07.2024 17:34





«Очень важно, чтобы выборы 26 октября отразили свободную волю грузинского народа, мы сделаем все, чтобы защитить выбор каждого гражданина Грузии», — заявила председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава.



По её словам, это единственный способ спасти евроатлантическое будущее страны.



«Очень важно, чтобы выборы 26 октября отразили свободную волю грузинского народа, это единственный способ сохранить демократический и евроатлантический выбор нашей страны, поэтому мы сделаем все, включая сотрудничество и партнерство с неправительственным сектором, гражданским обществом, каждым гражданином Грузии и другими оппозиционными партиями для того, чтобы защитить выбор каждого гражданина Грузии. Мы будем использовать для этого все механизмы. Это единственный способ спасти наше евроатлантическое будущее», — заявила Тина Бокучава.







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