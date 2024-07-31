

Президент 5 августа проведет пресс-конференцию

31.07.2024 20:04





Президент Грузии Саломе Зурабишвили 5 августа проведет пресс-конференцию перед дворцом Орбелиани в Тбилиси.



Пока неизвестно, какому вопросу будет посвящена пресс-конференция.



Пресс-конференция в понедельник, 5 августа, начнется 20:00.





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