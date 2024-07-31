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В Грузии будет создан реестр доноров стволовых клеток
31.07.2024 20:11
В Грузии будет создан реестр доноров стволовых клеток, а мэрия Тбилиси профинансирует соответствующие исследования.
Об этом сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе. По его словам, в рамках «трансплантационной программы» мэрии Тбилиси будет профинансировано еще одно исследование компонента трансплантации костного мозга, что позволит создать в Грузии реестр доноров стволовых клеток.
По словам Каладзе, желающие присоединиться к банку-донору и провести необходимые исследования должны обратиться в мэрию Тбилиси с соответствующими документами.
«Создание реестра доноров стволовых клеток, в свою очередь, будет способствовать осуществлению аллогенной (неродственной) трансплантации костного мозга в Грузии. Это важный фактор для пациента и его семьи, поскольку в некоторой степени облегчит их финансовое и эмоциональное бремя.
Создание банка доноров стволовых клеток в Грузии осуществляется в сотрудничестве и при поддержке Всемирной организации доноров костного мозга. Представители организации посетили нашу страну в конце прошлого года и провели встречи в Министерстве по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, Министерстве труда, здравоохранения и социальной защиты и мэрии», — сказал мэр.
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