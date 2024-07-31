

Лидер «Лело»: «Мечта» бросает Грузию на произвол судьбы из-за Путина, Хезболлы и ХАМАС

31.07.2024 22:47





««Мечта» бросает Грузию на произвол судьбы из-за Путина, Хезболлы и ХАМАС» — так лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе реагирует на сообщение о приостановке США выделения помощи грузинскому правительству размером в 95 миллионов долларов:



«По решению госсекретаря США Энтони Блинкена была прекращена помощь Грузии в размере 95 миллионов долларов. «Мечта» бросает Грузию на произвол судьбы из-за Путина, Хезболлы и ХАМАС. Время просыпаться! 26 октября – день их политического приговора», — написал в соцсети Мамука Хазарадзе



Напомним, что Соединенные Штаты Америки приостанавливают помощь грузинским властям на сумму более 95 миллионов долларов из-за антидемократических действий правительства Грузии, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





