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Лидер «Лело»: «Мечта» бросает Грузию на произвол судьбы из-за Путина, Хезболлы и ХАМАС
31.07.2024 22:47
««Мечта» бросает Грузию на произвол судьбы из-за Путина, Хезболлы и ХАМАС» — так лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе реагирует на сообщение о приостановке США выделения помощи грузинскому правительству размером в 95 миллионов долларов:
«По решению госсекретаря США Энтони Блинкена была прекращена помощь Грузии в размере 95 миллионов долларов. «Мечта» бросает Грузию на произвол судьбы из-за Путина, Хезболлы и ХАМАС. Время просыпаться! 26 октября – день их политического приговора», — написал в соцсети Мамука Хазарадзе
Напомним, что Соединенные Штаты Америки приостанавливают помощь грузинским властям на сумму более 95 миллионов долларов из-за антидемократических действий правительства Грузии, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
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