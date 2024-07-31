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США приостановили прием небольших почтовых посылок из Грузии
31.07.2024 22:52
США приостановили прием небольших почтовых посылок из Грузии. Информацию об этом изданию «Батумелеби» подтвердили в «Почте Грузии».
Граждане, написавшие о проблеме в социальных сетях, сообщают, что небольшие посылки, отправленные в США в период с 1 мая по 24 июля, были возвращены.
«Почта Грузии» поясняет, что пересылка действительно прекратилась, однако на данный момент им причина происходящего не известна.
«Задержка была со стороны Америки, [касательно] писем и небольших пакетов. Небольшие посылки на данном этапе не отправляются. К сожалению, мы не можем вам сказать, в чем причина. В Америке временно действует это ограничение», — сообщили изданию в «Почте Грузии».
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