|
|
|
Ведант Патель: Мы продолжим призывать правительство Грузии вернуться на путь демократии и евроатлантической интеграции
31.07.2024 23:21
Правительство Грузии своими действиями, в том числе распространением дезинформации о своих союзниках и партнерах, все больше отдаляет страну от европейских устремлений ее граждан, - заявил на брифинге заместитель пресс-спикера Госдепартамента США Ведант Патель.
Он сказал о решении США заморозить 95 миллионов долларов США, которые выделялись правительству Грузии, и заявил, что этот шаг был предпринят из-за недавних действий и ложных заявлений правительства Грузии.
США продолжают призывать правительство Грузии вернуться на путь демократии и евроатлантической интеграции.
Вместе с тем, по словам Пателя, США готовы предпринять дополнительные действия в случае необходимости.
«Сегодня утром госсекретарь объявил, что Соединенные Штаты заморозят 95 миллионов долларов, которые должны были поступить правительству Грузии. США идут на этот шаг из-за недавних действий и ложных заявлений правительства Грузии, которые не соответствуют нормам членства в ЕС и НАТО.
Нужно помнить, что около 80% грузинского народа поддерживают членство в ЕС, но действия правительства Грузии, в том числе дезинформация о своих союзниках и партнерах, все больше отдаляют страну от европейских устремлений ее граждан.
Мы продолжим призывать правительство Грузии вернуться на путь демократии и евроатлантической интеграции, отозвав закон об «иностранном влиянии», отозвав другие проблемные законопроекты, прекратив кампанию дезинформации и проведя выборы и предвыборный период прозрачно, допустив международных и местных наблюдателей.
Эти будут подобающие действия для того, чтобы демократический партнер получил помощь от США.
Соответственно, наши двусторонние отношения переживают особенно сложный момент. Приверженность США грузинскому народу и его чаяниям тверда. Мы продолжим поддерживать программы и мероприятия, которые приносят пользу грузинскому народу усилением демократии, верховенства закона, независимых СМИ и экономического развития.
Этот пересмотр [двусторонних отношений], о котором вы упомянули, продолжается, и мы, безусловно, готовы предпринять дальнейшие соответствующие действия, если возникнет такая необходимость», - заявил Патель.
По словам Пателя, в то же время США продолжат оценивать более широкие двусторонние отношения.
«Программы помощи, приносящие пользу правительству «Грузинской мечты», будут приостановлены, в то же время мы продолжим оценивать более широкие двусторонние отношения. В некоторых случаях программы помощи могут быть изменены для передачи ресурсов неправительственным организациям, работающим в конкретном секторе», - отметил он.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна