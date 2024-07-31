

Ведант Патель: Мы продолжим призывать правительство Грузии вернуться на путь демократии и евроатлантической интеграции

31.07.2024 23:21





Правительство Грузии своими действиями, в том числе распространением дезинформации о своих союзниках и партнерах, все больше отдаляет страну от европейских устремлений ее граждан, - заявил на брифинге заместитель пресс-спикера Госдепартамента США Ведант Патель.



Он сказал о решении США заморозить 95 миллионов долларов США, которые выделялись правительству Грузии, и заявил, что этот шаг был предпринят из-за недавних действий и ложных заявлений правительства Грузии.



США продолжают призывать правительство Грузии вернуться на путь демократии и евроатлантической интеграции.



Вместе с тем, по словам Пателя, США готовы предпринять дополнительные действия в случае необходимости.



«Сегодня утром госсекретарь объявил, что Соединенные Штаты заморозят 95 миллионов долларов, которые должны были поступить правительству Грузии. США идут на этот шаг из-за недавних действий и ложных заявлений правительства Грузии, которые не соответствуют нормам членства в ЕС и НАТО.



Нужно помнить, что около 80% грузинского народа поддерживают членство в ЕС, но действия правительства Грузии, в том числе дезинформация о своих союзниках и партнерах, все больше отдаляют страну от европейских устремлений ее граждан.



Мы продолжим призывать правительство Грузии вернуться на путь демократии и евроатлантической интеграции, отозвав закон об «иностранном влиянии», отозвав другие проблемные законопроекты, прекратив кампанию дезинформации и проведя выборы и предвыборный период прозрачно, допустив международных и местных наблюдателей.



Эти будут подобающие действия для того, чтобы демократический партнер получил помощь от США.



Соответственно, наши двусторонние отношения переживают особенно сложный момент. Приверженность США грузинскому народу и его чаяниям тверда. Мы продолжим поддерживать программы и мероприятия, которые приносят пользу грузинскому народу усилением демократии, верховенства закона, независимых СМИ и экономического развития.



Этот пересмотр [двусторонних отношений], о котором вы упомянули, продолжается, и мы, безусловно, готовы предпринять дальнейшие соответствующие действия, если возникнет такая необходимость», - заявил Патель.



По словам Пателя, в то же время США продолжат оценивать более широкие двусторонние отношения.



«Программы помощи, приносящие пользу правительству «Грузинской мечты», будут приостановлены, в то же время мы продолжим оценивать более широкие двусторонние отношения. В некоторых случаях программы помощи могут быть изменены для передачи ресурсов неправительственным организациям, работающим в конкретном секторе», - отметил он.





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