

Сенаторы: Власть Грузии ошибочно поверила, что ее отказ демократическим устремлениям своих граждан не повлияет на отношения с США

01.08.2024 10:44





Власть Грузии ошибочно поверила, что ее отказ демократическим устремлениям своих граждан не повлияет на отношения с Соединенными Штатами Америки, - об этом заявляют американские сенаторы Джим Риш и Джин Шахин.



Сенаторы Джим Риш и Джин Шахин опубликовали совместное заявление относительно приостановки прямой помощи США правительству Грузии на сумму более 95 миллионов долларов.



«Приветствуем объявление о приостановке двусторонней помощи Грузии в ответ на решение исполнить закон об иностранных агентах, который будет использоваться для притеснения гражданского общества и правозащитных организаций, которые борются за свободное и демократическое будущее. После того, как Грузия в 1991 году вернула себе независимость от Москвы, Соединенные Штаты с гордостью поддерживают демократические усилия и реформы, работают с правительством над укреплением ее институтов и поддержкой ее территориальной целостности после аннексии Россией Южной Осетии и Абхазии в 2008 году. Власть Грузии ошибочно поверила, что ее отказ демократическим устремлениям своих граждан не повлияет на отношения с Соединенными Штатами Америки. Сегодняшнее решение — это посыл о том, что помощь США не является безусловной и действия власти имеют реальные последствия», - говорится в заявлении.



По заявлению сенаторов, несмотря на решение приостановить помощь, США остаются приверженными стремлениям грузинского народа к трансатлантическому будущему.



«Двухпартийная поддержка сегодняшнему решению Госдепартамента отражает положение нашего законопроекта, «акта о народе Грузии», который требовал пересмотра двусторонней помощи Грузии. Мы продолжим адвокатирование дополнительных мер, предусмотренных законопроектом, которые возложат ответственность на правительство Грузии и помогут грузинскому народу продолжить демократический путь. Соединенные Штаты Америки готовы возобновить сотрудничество, когда власть еще раз подтвердит приверженность нашим общим целям», - заявили сенаторы.





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