

С сегодняшнего дня в Грузии вступает в силу закон об иноагентах

01.08.2024 11:01





С 1 августа 2024 года вступают в силу все нормы закона «О прозрачности иностранного влияния», которые обязывают неправительственные и медийные организации регистрироваться в Национальном агентстве публичного реестра в качестве организации, проводящей интересы иностранной силы.



Регистрация в реестре становится обязательной для всех организаций, которые получают более 20% доходов из-за рубежа.



Согласно закону, при регистрации необходимо отразить информацию об источнике, размере и цели любой денежной суммы и иного материального блага, имеющего имущественную ценность, полученных в предыщем году.



Также автор заявки должен предоставить информацию о сумме и цели любых денег, потраченных в течение предыдущего года.



Вместе с тем, приказом министра юстиции в Национальном агентстве публичного реестра создан отдел финансовой декларации. В задачи ведомства входит ведение реестра организаций, осуществляющих интересы иностранной силы, и обеспечение гласности, а также поддержка уполномоченного министерством лица в деятельности, предусмотренной законом «О прозрачности иностранного влияния».



Принятый парламентом закон «для выявления организации, проводящей интересы иностранной силы», наделяет Минюст полномочиями проводить исследования и изучение-мониторинг данного вопроса в любое время.



За уклонение от регистрации в качестве организации, осуществляющей интересы иностранной силы или не заполнение декларации, на организацию будет наложен штраф в размере 25 тысяч лари. Проект также предусматривает следующие виды штрафов: если организация не заполнит форму заявки на сайте Минюста в течение 10 рабочих дней с момента допущения – 10 тысяч лари; в случае не исправления недостатков в документах в указанный срок - 10 тысяч лари; совершение предусмотренного законом правонарушения через один месяц - 20 тысяч лари.





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