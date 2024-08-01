

Представитель Сейма Литвы: «Грузинский кошмар» закрывает двери в Вашингтон и Брюссель

01.08.2024 11:51





««Грузинский кошмар» настолько занят открытием всех дверей в Пекин и Москву, что закрывает двери в Вашингтон и Брюссель», заявил председатель комитета по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантас Павилёнис. Так литовский политик комментирует решение США приостановить прямую помощь Грузии в размере более 95 миллионов долларов.



««Грузинский кошмар» настолько занят открытием всех дверей для Пекина и Москвы, в те же дни закрывает двери Вашингтона, Брюсселя и других дружественных столиц трансатлантической семьи, где грузинская нация действительно заслуживает находиться», — пишет Жигимантас Павлионис в соцсети Х.



Напомним, что США приостановили финансовую помощь Грузии в размере 95 миллионов долларов. Причиной тому стали антидемократические действия правительства Грузии, говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепартамента.



Источник: SOVA

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