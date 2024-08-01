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Российские пограничники прекратили деятельность в ереванском аэропорту «Звартноц»
01.08.2024 12:15
Армянские пограничники приступят с 1 августа к самостоятельной охране госграницы в ереванском аэропорту "Звартноц" без участия российских коллег - впервые с 1992 года. Это закреплено протоколом, подписанным 31 августа начальником погрануправления ФСБ РФ в Армении генерал-лейтенантом Романом Голубицким и командующим пограничными войсками Службы нацбезопасности Армении Эдгаром Унаняном.
Документ предусматривает передачу армянской стороне под охрану государственной границы в воздушном пункте пропуска "Звартноц".
Российская сторона проинформировала о прекращении там своих функций. В протоколе армянская сторона особо отметила, что договор о статусе погранвойск РФ на территории республики от 30 сентября 1992 года предусматривал последовательное формирование национальны пограничных войск Армении, и РФ оказала неоценимую помощь, в том числе в подготовке национальных кадров и специалистов в российских учебных заведениях.
Армянская сторона поблагодарила российских коллег за продолжительную совместную службу по обеспечению пограничного контроля в аэропорту "Звартноц", передает РИА Новости.
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