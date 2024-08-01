

Кобахидзе: Грузия занимает 14-е место среди более чем 200 олимпийских сборных мира

01.08.2024 12:35





«В настоящее время наша страна занимает 14-е место среди более чем 200 олимпийских сборных мира, что является большим успехом для нашей маленькой страны, и мы благодарим за это каждого члена олимпийской сборной», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сегодняшнем заседании правительства.



Премьер-министр еще раз поздравил Лашу Бекаури с золотой олимпийской медалью, а Тато Григалашвили — с серебряной олимпийской медалью. Глава правительства отметил, что сегодня будут соревноваться два грузинских олимпийца — дзюдоист Илья Суламанидзе и боксер Лаша Гурули, и пожелал им успехов.



«Вчера наше выступление на Олимпийских играх было очень успешным. Хочу еще раз поздравить Лашу Бекаури со второй золотой олимпийской медалью, Лаша выполняет свое обещание, три года назад он пообещал нам, что выиграет три олимпийских золота, второе золото он уже завоевал вчера. Я хочу поздравить его и нашу страну в целом с этим выдающимся успехом. Также я хотел бы еще раз поздравить Тато Григалашвили с серебряной олимпийской медалью.



В настоящее время наша страна занимает 14-е место среди более чем 200 стран в олимпийской сборной, что является большим успехом для нашей маленькой страны, и я благодарю каждого члена олимпийской команды.



Сегодня соревнуются двое наших олимпийцев — Илья Суламандизе в дзюдо, а также боксер Лаша Гурули. У них обоих очень хорошие шансы, и я хочу пожелать им успехов, а также всей команде в последующие дни», — заявил премьер-министр.





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