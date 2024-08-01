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Лидер партии «Гирчи»: Не думаю, что эти санкции остановят «Грузинскую мечту»
01.08.2024 12:49
«Не думаю, что «Грузинская мечта» сейчас остановится из-за этих санкций», — заявил лидер «Гирчи» Яго Хвичия, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, согласно которому, США прекратили выделение правительству Грузии помощи в размере 95 миллионов долларов.
«Все это необходимо для того, чтобы грузинский народ понял, что страна развивается в неправильном направлении и что «коцы» под маской патриотизма, идя против интересов страны, на самом деле пытаются сохранить власть.
Я не думаю, что «Грузинская мечта» сейчас остановится из-за этих санкций. Если мы хотим выбраться из этого заколдованного кавказского мелового круга, нам, в конце концов, придется сделать этот выбор и осенью покончить с единоличным правлением», — заявил Яго Хвичия.
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