

Сенатор Бен Кардин приветствует «меры подотчетности в ответ на откат демократии в Грузии»

01.08.2024 12:59





После того, как госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США приостанавливают помощь властям Грузии, председатель сенатского Комитета по международным отношениям сенатор Бен Кардин 31 июля опубликовал заявление под названием «Председатель приветствует меры подотчетности в ответ на откат Грузии от демократии», в котором говорится, что «Решение администрации Байдена-Харрис приостановить значительную часть иностранной помощи властям Грузии является важным и необходимым ответом на разрушение демократических институтов в стране».



«Недавние действия властей Грузии – в частности, принятие закона об иностранных агентах по российскому образцу – это прямая атака на гражданское общество и независимые СМИ. Такие меры в корне противоречат евроатлантическому будущему, которого требует и заслуживает грузинский народ», – говорится в заявлении.



В заявлении также отмечается, что «закон Грузии об иностранных агентах и последующий разгон мирных протестующих нарисовали четкую картину тревожного отката демократии». Сенатор Кардин заявляет, что приостановка помощи, которой пользуется нынешняя власть Грузии, «отражает твердую приверженность нашей страны поддержке грузинского народа и его демократических устремлений. Наши общие ценности демократии и свободы не подлежат пересмотру».





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