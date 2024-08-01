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Россия хочет диалога с Грузией на уровне парламентов
01.08.2024 13:34
В России готовы к диалогу с Грузией на уровне парламентов. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии.
«Если со стороны Грузии будет желание к диалогу, то мы готовы и сейчас, несмотря на то что ну нас нет дипломатических отношений. В этом миссия парламентариев, для этого они и избираются», — сказала она.
По словам Матвиенко, пока контактов с грузинскими коллегами у них нет. В российском парламенте считают, что все может измениться, поскольку «в Грузии идут непростые политические процессы и многое переосмысливается».
«В октябре в Грузии будут выборы, и, конечно, они определят и экономический, и социальный, и политический курс развития. (…) Посмотрим, чем закончится выборная кампания», — заявила Матвиенко.
Она считает, что Запад занимается вмешательством в этот процесс «с использованием известных сценариев, инструментов». Тем временем в России «как было уважение к грузинскому народу, так оно и осталось».
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