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Грузия ухудшила позицию в Индексе свободы прессы


01.08.2024   15:17


По данным организации «Репортеры без границ» (RSF), правящая партия Грузии продолжает поляризовать общество, проводит политику сближения с Москвой и все более враждебно относится к свободе прессы.

В Индексе свободы прессы международной организации «Репортеры без границ» за 2024 год ситуация в Грузии ухудшилась на 26 пунктов.

Согласно индексу, Грузия заняла 103-е место среди 180 стран с показателем 53,05. В 2023 году по индексу свободы СМИ Грузия оказалась на 77-м месте и имела 61,69 балла.

Международная организация оценивает состояние свободы прессы в разных странах по 5 показателям – политическим, экономическим, законодательным, социальным показателям и безопасности.

Баллы, присужденные Грузии, распределяются следующим образом:

Политическая составляющая – 36,23 балла
Юридическая – 67,31
Экономическая – 39,93
Социальная – 60,45
Контекст безопасности – 61,35


Баллы, присвоенные каждой стране, классифицируются следующим образом:

85-100 баллов – хорошо
70-85 баллов – удовлетворительно
55-70 баллов – проблематично
40-55 баллов – сложно
0-40 баллов – очень серьезно

В первую десятку индекса свободы СМИ входят: Норвегия, Дания, Швеция, Нидерланды, Финляндия, Эстония, Португалия, Ирландия, Швейцария, Германия.


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