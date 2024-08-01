|
|
|
Грузия ухудшила позицию в Индексе свободы прессы
01.08.2024 15:17
По данным организации «Репортеры без границ» (RSF), правящая партия Грузии продолжает поляризовать общество, проводит политику сближения с Москвой и все более враждебно относится к свободе прессы.
В Индексе свободы прессы международной организации «Репортеры без границ» за 2024 год ситуация в Грузии ухудшилась на 26 пунктов.
Согласно индексу, Грузия заняла 103-е место среди 180 стран с показателем 53,05. В 2023 году по индексу свободы СМИ Грузия оказалась на 77-м месте и имела 61,69 балла.
Международная организация оценивает состояние свободы прессы в разных странах по 5 показателям – политическим, экономическим, законодательным, социальным показателям и безопасности.
Баллы, присужденные Грузии, распределяются следующим образом:
Политическая составляющая – 36,23 балла
Юридическая – 67,31
Экономическая – 39,93
Социальная – 60,45
Контекст безопасности – 61,35
Баллы, присвоенные каждой стране, классифицируются следующим образом:
85-100 баллов – хорошо
70-85 баллов – удовлетворительно
55-70 баллов – проблематично
40-55 баллов – сложно
0-40 баллов – очень серьезно
В первую десятку индекса свободы СМИ входят: Норвегия, Дания, Швеция, Нидерланды, Финляндия, Эстония, Португалия, Ирландия, Швейцария, Германия.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна