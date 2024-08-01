

Грузия ухудшила позицию в Индексе свободы прессы

01.08.2024 15:17





По данным организации «Репортеры без границ» (RSF), правящая партия Грузии продолжает поляризовать общество, проводит политику сближения с Москвой и все более враждебно относится к свободе прессы.



В Индексе свободы прессы международной организации «Репортеры без границ» за 2024 год ситуация в Грузии ухудшилась на 26 пунктов.



Согласно индексу, Грузия заняла 103-е место среди 180 стран с показателем 53,05. В 2023 году по индексу свободы СМИ Грузия оказалась на 77-м месте и имела 61,69 балла.



Международная организация оценивает состояние свободы прессы в разных странах по 5 показателям – политическим, экономическим, законодательным, социальным показателям и безопасности.



Баллы, присужденные Грузии, распределяются следующим образом:



Политическая составляющая – 36,23 балла

Юридическая – 67,31

Экономическая – 39,93

Социальная – 60,45

Контекст безопасности – 61,35





Баллы, присвоенные каждой стране, классифицируются следующим образом:



85-100 баллов – хорошо

70-85 баллов – удовлетворительно

55-70 баллов – проблематично

40-55 баллов – сложно

0-40 баллов – очень серьезно



В первую десятку индекса свободы СМИ входят: Норвегия, Дания, Швеция, Нидерланды, Финляндия, Эстония, Португалия, Ирландия, Швейцария, Германия.





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