

Министр экономики Грузии: отношения с международными партнерами актуальны, как и всегда

01.08.2024 15:20





Вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили комментирует приостановку финансовой помощи США Грузии в размере 95 миллионов долларов. Политик утверждает, что информации о том, какая именно помощь была «заморожена» стратегическим партнером у «Грузинской мечты» нет и «необходимы дополнительные разъяснения».



При этом министр подчеркивает, что страна не отклонилась от евроатлантического пути и отношения с международными партнерами «так же актуальны, как и всегда».



«Я хочу внести ясность. Это очень просто – для нас сближение и партнерство с Западом остается столь же актуальным, как и всегда. Поэтому мы, безусловно, ценим тесное сотрудничество с США. Я ничего не могу вам сказать об этой помощи, я не знаю, о чем идет речь…



Не знаю, может быть, будут уточнения, о каком именно транше или о каком проекте речь шла. У меня нет никакой информации об этом, поэтому я ничего не могу вам сказать. Остальное заключается в том, что у нас есть необходимое сотрудничество с государствами и нам нужно его углублять дальше», — сказал Давиташвили.





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