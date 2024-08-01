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Леван Бежашвили: Через 12 лет правления Иванишвили мы получили страну, подружившуюся с «Хезболлой» и «Хамасом»
01.08.2024 16:23
Было время, когда Иванишвили обманывал грузинское общество и наших международных партнеров строительством потрясающей демократии, и через 12 лет мы получили изолированную страну, подружившуюся с «Хезболлой», - заявил депутат парламентской фракции «Единого национального движения» Леван Бежашвили.
По его словам, 26 октября «Грузия должна избавиться от "Мечты" и недуга Иванишвили».
«Было время, когда Иванишвили обманывал грузинское общество и наших международных партнеров строительством потрясающей демократии, и через 12 лет мы получили изолированную страну, которая общается с «Хезболлой», «Хамасом» и другими диктаторскими террористическими организациями, государством. Мы получили страну, где бедные становятся еще беднее, а члены клана Иванишвили еще богаче, поэтому 26 октября – это дата, когда Грузия должна избавиться от «Мечты» и недуга Иванишвили, соответственно, проложить дорогу к европейскому будущему», - заявил Леван Бежашвили.
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