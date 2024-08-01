

США и Россия проводят масштабный обмен заключенными

01.08.2024 17:54





Между США и Россией в Анкаре осуществился обмен заключенными. Соответствующие кадры были опубликованы на YouTube-канале телеканала NTV.



Дополнительно сообщается, что было доставлено 26 человек с обеих сторон. Данный факт делает этот обмен заключенными крупнейшим в истории российско-американских отношений.



Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники сообщал, что в масштабном обмене заключенных между Россией и странами Запада фигурирует 24 человека. В частности, уточнялось, что не менее 12 политических заключенных, содержащихся в России, будут освобождены и направлены в Германию. Однако данная информация была опровергнута, и позже телеканал удалил информацию об обмене 24 человек.



По данным The Insider, освобождены политзаключенные Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза, Алсу Курмашева, Андрей Пивоваров, Олег Орлов, Александра Скочиленко, Лилия Чанышева, Ксения Фадеева, Эван Гершкович, Рико Кригер, Кевин Лик, Демури Воронин, Вадим Останин, Патрик Шёбель, Пол Уилан и Герман Мойжес. В обмен Россия получила киллера из ФСБ Вадима Красикова, шпионов и мошенников.





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