

Гига Бокерия и Тамар Черголеишвили покинули «Европейскую Грузию»

01.08.2024 18:43





Я принял решение покинуть пост председателя «Европейской Грузии» - я не могу остаться ни в этом парламентском списке, ни в этой политической команде, - об этом на брифинге заявил председатель «Европейской Грузии» Гига Бокерия.



По заявлению Гиги Бокерия, разногласия в партии вызваны правилами проведения праймериз.



По его словам, конфронтация по этой теме выявила совершенно неожиданный ценностный конфликт с генеральным секретарем партии Акакием Бобохидзе и поддерживающей его командой.



«Как известно общественности, внутрипартийные праймериз в «Европейской Грузии» завершились - на мой взгляд, несмотря на все недостатки, это был крайне позитивный процесс - предварительно зарегистрированные делегаты выбрали парламентский список партии, что является очень редким прецедентом в грузинской политической культуре.



Конкуренция была довольно острой, что совершенно нормально для настоящих праймериз.



Однако, к сожалению, для одной части партии оказались неприемлемыми как результаты праймериз, так и особенно моя позиция как председателя партии касательно команд, участвовавших в праймериз.



В частности, я поддержал ту команду, участвующую в праймериз, которая за последние три года внесла львиную долю в реализацию важных проектов и создание нового содержания партии, что значительно увеличило поддержку «Европейской Грузии», и это подтверждается также исследованиями наших конкурентов.



Кроме того, значительное расхождение во мнениях вызвал вопрос о том, кто должен иметь право участвовать в праймериз.



Согласно моей позиции, и согласно первоначальному соглашению партии, это должны были иметь возможность сделать только те лица, которые не стесняются публично фиксировать свою поддержку «Европейской Грузии».



К сожалению, председатель политсовета Гиги Церетели, генеральный секретарь Акакий Бобохидзе и большинство членов политсовета приняли решение о том, чтобы возможность участвовать в праймериз была и у неопределившихся избирателей, которые не хотели четкой, публичной поддержки «Европейской Грузии».



Все это вызвало серьезное противостояние в партии, в том числе и был поставлен вопрос об ответственности председателя, то есть, меня.



Я, как председатель партии, считаю, что в сегодняшней ситуации, когда против «Европейской Грузии» ведется кампания по «растрачиванию голосов и дарению режиму», разжигание этого противостояния, независимо от результата, делает невозможным как нейтрализацию этой пропаганды, так и со стороны партии, проведение успешной избирательной кампании.



Что еще более важно, в грузинском политическом спектре и так есть много партий, которые обманывают своих избирателей, много политиков, которые говорят одно, а делают другое.



«Европейская Грузия» могла бы предложить обществу альтернативу этой порочной практике.



К сожалению, часть руководства партии решила отклониться от выбранного курса, и поэтому тут наши пути разошлись.



В сложившейся ситуации я не могу взять на себя ответственность перед избирателями в связи с этими парламентскими выборами.



Исходя из этого, я принял решение покинуть пост председателя «Европейской Грузии» и, соответственно, не выдвигать свою кандидатуру на съезде партии, намеченном на 11 августа.



В то же время, эта конфронтация выявила совершенно неожиданный для меня ценностный конфликт с моим до тех пор ближайшим политическим партнером Акакием Бобохидзе и поддерживающей его командой.



Соответственно, я не могу оставаться ни в этом парламентском списке, ни в этой политической команде.



Председатель нынешнего политсовета партии, генеральный секретарь и члены партии, поддерживающие их позицию, примут дальнейшие решения относительно избирательной стратегии, без разжигания противостояния внутри партии», - заявил Гига Бокерия.



Кроме того, на брифинге стало известно, что партию покинула и Тамар Черголеишвили. По ее словам, партию покидают все те люди, « с чьим именем ассоциируется что-то новое в партии».





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