

В апреле-июне «Мечта» потратила более $100’000 на рекламу в Facebook и Instagram — ISFED

01.08.2024 19:08





В период с апреля по июнь текущего года сумма, потраченная на рекламу правящей «мечты» [миллиардера Б.Иванишвили] и ее представителей в Facebook и Instagram, превысила 100 тысяч долларов США, публикуют «Честные выборы» (ISFED).



Согласно исследованию, во втором квартале текущего 2024 года в Facebook и Instagram для грузинской аудитории была размещена политическая и социальная реклама на сумму 358035 долларов США. Это на 78% превышает сумму, потраченную в предыдущем квартале.



По данным мониторинга ISFED, во втором квартале текущего года расходы на рекламу политических субъектов увеличились на 71% и достигли 165 тысяч долларов США.



По оценке ISFED, указанный рост во многом вызван рекордно высокими расходами представителей правящей партии.



В частности, по сравнению с предыдущим кварталом почти вдвое выросли расходы на рекламу страниц правящей партии и ее отдельных представителей, которые за апрель-июнь превысили 100 тысяч долларов США. Доля финансовых вливаний в политическую рекламу «Грузинской мечты» и ее представителей, составила около 2/3 расходов всех политических образований.



При этом расходы на рекламу партии «Лело» [банкира М.Хазарадзе] и страниц ее представителей выросли вдвое (33 211 долларов США). 82% этой суммы было потрачено на рекламу, размещенную на официальном сайте председателя политического движения — самого Мамуки Хазарадзе.



Как отмечает ISFED, в отличие от данных двух партий, по сравнению с предыдущим кварталом, расходы на рекламу официальных страниц «Стратегии Агмашенебели» и ее лидера Георгия Вашадзе значительно снизились — до 7084 долларов США. Остальные представители оппозиции, по данным рекламной статистики, в общей сложности потратили на рекламную кампанию в Meta менее 20 тысяч долларов США.



По данным ISFED, резкое увеличение расходов на рекламу во многом произошло из-за возобновления и принятия правящей партией закона «О прозрачности иностранного влияния» (закон об Иноагентах).



«Рекламная кампания в поддержку законопроекта была проведена через Facebook-страницы правящей партии Грузии, премьер-министра и других представителей правительства. В то же время проправительственные СМИ и страницы движения «Грузия прежде всего» активно включились в кампанию против неправительственных организаций, не поддерживающих этот законопроект. Некоторые из их рекламных объявлений содержали откровенно антизападные и гомофобные послания.



Важное место отведено рекламе анонимных страниц, поддерживающих правительство», — отмечается в исследовании ISFED.



Кроме того, по данным ISFED, во втором квартале этого года сумма денег, заплаченная СМИ за Meta-рекламу, увеличилась вдвое. В частности, в отчетном периоде среди рекламы грузинских СМИ в Facebook и Instagram основные расходы приходятся на проправительственные СМИ — «Pos TV», «Имеди» и «Newshub» (бывшая Pia.ge).



По данным ISFED, эти три СМИ потратили на рекламу в 6,7 раз больше денег, чем все остальные грузинские СМИ вместе взятые. При этом в апреле-июне «Pos TV» и «Имеди» потратили на Meta-рекламу в 2-3 раза больше денег, чем в первом квартале года. Расходы «Newshub» в последнем квартале в 6 раз превысили предыдущий квартал.



— «На одной из страниц Facebook телекомпании «Pos TV» — «Pos TV — Новости» большую часть рекламы составляют так называемые Карточки. На них были написаны мнения представителей политических партий, составляющих парламентское большинство — «Грузинская мечта» и «Народовластие», а также проправительственных экспертов по различным общественным вопросам.



Много пространства отводилось дискредитации действий против «российского закона», распространение гомофобных и оскорбительных высказываний в их адрес. Часто появлялись сообщения, предсказывающие возможную победу или успешные результаты консервативных или крайне правых сил в странах ЕС. Через эти страницы активно распространялись такие международные рейтинги, которые фокусировались на прогрессе Грузии», — отмечается в исследовании ISFED.







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