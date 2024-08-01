

Молдова объявила сотрудника российского посольства персоной нон-грата

01.08.2024 19:32





Молдова объявила сотрудника российского посольства персоной нон-грата. Соответствующая нота была передана послу России, вызванному в МИД Молдовы 1 августа.



По данным МИД, согласно полученной информации и доказательствам, сотрудник посольства России занимался на территории Молдовы «действиями, несовместимыми с дипломатическим статусом».



Кроме того, накануне, 31 апреля, в парламенте Молдовы прошел обыск, связанный с расследованием дела о государственной измене. В рамках расследования были задержаны руководитель юридического департамента парламента Молдовы и сотрудник пограничной полиции. Их подозревают в шпионаже в пользу России.



По версии следствия, они встретились с сотрудником российского посольства и предоставили ему определенную информацию.







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