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Молдова объявила сотрудника российского посольства персоной нон-грата
01.08.2024 19:32
Молдова объявила сотрудника российского посольства персоной нон-грата. Соответствующая нота была передана послу России, вызванному в МИД Молдовы 1 августа.
По данным МИД, согласно полученной информации и доказательствам, сотрудник посольства России занимался на территории Молдовы «действиями, несовместимыми с дипломатическим статусом».
Кроме того, накануне, 31 апреля, в парламенте Молдовы прошел обыск, связанный с расследованием дела о государственной измене. В рамках расследования были задержаны руководитель юридического департамента парламента Молдовы и сотрудник пограничной полиции. Их подозревают в шпионаже в пользу России.
По версии следствия, они встретились с сотрудником российского посольства и предоставили ему определенную информацию.
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